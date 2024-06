Nach Mannheim-Attentat: Frei will "Paradigmenwechsel"

In Sachen Migration ist Thorsten Frei in den letzten Monaten immer wieder mit harten Forderungen aufgefallen, etwa als er im vergangenen Jahr das individuelle Recht auf Asyl abschaffen wollte. Im Fall des mutmaßlich islamistisch motivierten Polizistenmords von Mannheim sieht sich der CDU-Politiker jetzt in seinen Thesen bestärkt.