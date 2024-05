SPD-Politiker Ecke: "Lasse mich nicht zum Schweigen bringen"

Die Gruppe hatte wenige Minuten vor der Attacke auf Ecke auch einen Wahlkampfhelfer der Grünen angegriffen. Am Dienstagabend, vier Tage später, wurde in Dresden die Grünen-Politikerin Yvonne Mosler ebenfalls beim Plakatieren beleidigt, bedroht und bespuckt. Am selben Abend wurde auch die Berliner Wirtschaftssenatorin, Franziska Giffey (SPD), von einem Mann in einer Bibliothek in Berlin attackiert . In Niedersachsen wurde ein AfD-Politiker angegriffen