Maximilian Krah tritt nicht mehr für AfD-Bundesvorstand an

Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl , Maximilian Krah, tritt künftig nicht mehr für den Bundesvorstand seiner Partei an. Das sagte er Teilnehmern zufolge in einer Bundesvorstandssitzung am Montagabend, wie ZDF frontal erfuhr. Die Parteispitze soll Krah zuvor deutlich gemacht haben, sich aus dem Vorstand zurückzuziehen.