AfD-Abgeordneter: Maximilian Krah könnte Immunität verlieren

Es geht um Krahs Rechnungen als Anwalt

Krah ist in der Vergangenheit als Anwalt tätig gewesen. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden werfe ihm Anwaltsrechnungen vor, die er damals gestellt habe, so Krah gegenüber ZDF frontal. Demnach habe Jian G. eine Firma gehabt, die er aber verkauft habe, bevor er für Krah als Mitarbeiter tätig geworden sei. Die Firma wiederum sei Krahs Mandantin geblieben. Um Rechnungen an jene Firma gehe es. "Es ist ein eigenartiges Verfahren, einen Anwalt wegen gestellter Rechnungen zu belangen", so Krah.