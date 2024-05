AfD-Kandidat Krah: Parlaments-Zutritt für mutmaßlichen Spion

Bei so vielen Spionage-Vorwürfen in Krahs Umfeld rückt auch seine Partei teils von ihm ab. Am Montagabend kündigte Krah in einer internen Sitzung des Bundesvorstands an, im Juni nicht mehr für ihn kandidieren zu wollen. Die Parteispitze soll ihm zuvor deutlich gemacht haben, sich besser aus dem Vorstand zurückzuziehen. Auf Nachfrage gab sich AfD-Chef Tino Chrupalla am Dienstag schmallippig. Krahs Entscheidung nehme man "zur Kenntnis". Eine Aufforderung, er möge doch länger machen, brauche es nicht.