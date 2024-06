Merz bei "maybrit illner" zu Habeck: "Ein einziges Desaster"

In manchem sind sich Robert Habeck und Friedrich Merz durchaus einig. Die Unterstützung der Ukraine in größeren Ausmaßen als es der SPD lieb ist, zum Beispiel. Oder auch in der Ächtung des Antisemitismus . Zum Duell, und so ist die ZDF-Sendung "maybrit illner" angekündigt, wird das Doppel-Interview mit dem grünen Vizekanzler und Wirtschaftsminister sowie dem CDU-Chef und Unions-Fraktionsvorsitzenden beim Thema Wirtschaftspolitik.