Mecklenburg-Vorpommern: Die Landratswahlen als Stimmungstest?

Will die Landratswahl in Vorpommern-Rügen für sich entscheiden: Der amtierende Landrat Stefan Kerth.

Blau ist seine Farbe. Doch das hat bitte schön nichts mit der AfD zu tun, betont Stefan Kerth. Der 52-jährige Jurist ist seit sieben Jahren Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen. Und das will er auch bleiben.

Das mit dem Blau ist so eine Sache: Besonders seit er aus seiner angestammten Partei, der SPD, Ende 2023 ausgetreten ist , wird er immer wieder auf die Farbe angesprochen. Denn der mittlerweile parteilose Kandidat für die Landratswahlen ist mit seinem Parteiaustritt deutlich nach rechts gerückt.

