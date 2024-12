: Was Menschen brauchen, um selbst aktiv zu werden, ist das Gefühl, dass das, was sie tun, eine Bedeutung hat. Was wir bei den großen Demonstrationen sehen können, ist, dass etwas entstehen kann, was einer oder wenige Menschen allein nicht schaffen können. Dieses Gefühl ist ein bisschen wie legales Rauschmittel für das Gehirn. Weil es uns in einen Zustand versetzt, der uns glauben lässt, dass wir Veränderungen bewirken können.