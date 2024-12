Afghanistan: Merkels Dilemma bei Kabul-Evakuierung

Dass in der afghanischen Armee, die die Bundeswehr jahrelang ausgebildet hatte, der "Kampfeswille so niedrig" war, hatte sie nicht erwartet, fügt sie an. Was folgte, war der hastige Beschluss eines erneuten Bundeswehreinsatzes in Afghanistan , bei dem Diplomaten, deutsche Staatsbürger und nach Möglichkeit Ortskräfte ausgeflogen werden sollten. Die chaotischen Bilder des Einsatzes, insbesondere jene von der US-Rettungsaktion, gingen um die Welt.