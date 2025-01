Merz und die Brandmauer zur AfD: War es das wert?

Dabei ist Merz auch an den eigenen Leuten gescheitert. Am Merkel-Lager. Deren einstiger Kanzleramtschef, Helge Braun, nimmt nicht an der Abstimmung teil. Auch Monika Grütters nicht, Roderich Kiesewetter oder der ehemalige Ost-Beauftragte Marco Wanderwitz, der sich für ein AfD-Verbot einsetzt.