Union plant harten Asylkurs - Entwurf des Wahlprogramms

Grenzkontrollen will die Union mit Zurückweisungen verbinden. Es würden diejenigen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen, "die aus einem anderen Mitgliedstaat der EU oder dem Schengen-Raum nach Deutschland einreisen und bei uns einen Asylantrag stellen wollen", heißt es in dem Papier. Die dafür erforderlichen Kontrollen sollen so lange wie notwendig verlängert werden.