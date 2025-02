Merz gewinnt Bundestagswahl - doch regieren wird schwer

Merz: Erst feiern, dann arbeiten

Den gibt es erst, als Friedrich Merz , CSU-Chef Markus Söder und die gesamte CDU-Spitze auf die Bühne kommen. "Wir haben die Wahl gewonnen", sagt ein strahlender Ex-Kandidat, der es nun wirklich werden könnte: Kanzler. Also winkt Friedrich Merz, bedankt sich bei allen Wahlkämpfenden, vor allem der Jungen Union, die sich mit Merz-Hoodies bekleidet trotzig laut bemerkbar macht. Und Merz weiß, was sie jetzt hören wollen:

Erste Herausforderung für Merz: Schwäche in der Stärke

Seit Wochen war sich die Union sehr sicher: Sie gewinnt die Wahlen haushoch. Alles andere als eine drei vorne wäre eine Enttäuschung, hieß es. 30 plus x war die Erwartung. Wenn es nur 27 oder 28 Prozent würden, könnten all die innerparteilichen Kritiker ihre Zurückhaltung aufgeben, die das Schielen auf die AfD bei der Abstimmung im Bundestag in der Migrationspolitik nicht richtig fanden, wegen der bevorstehenden Wahl aber dies nicht laut sagten. Das waren zwar nicht viele, aber es gab sie.

Zweitens: Regieren mit den "Spinnern"

Intern hatte sich die Union verabredet: Wahlkampf ist Wahlkampf, aber ab dem Wahlabend kein schlechtes Wort mehr über die anderen. Der harte Wahlkampf sei "richtig" und "notwendig" gewesen, so Merz. "Aber jetzt werden wir miteinander reden." Also mit denen, die er am Vorabend der Wahl noch als "Spinner" bezeichnet hatte. "Links ist vorbei", hatte er am Freitag gesagt und dass die Union nicht Politik "für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt" machen werde.

Diese markigen Sprüche im Endspurt haben die SPD verletzt. Merz habe damit "die Gräben in der demokratischen Mitte unseres Landes nochmals tiefer" gemacht, so SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil . So spreche nicht ein Kanzler, sondern ein "Mini-Trump". Merz sagte am Wahlabend: Es sei nicht die SPD gemeint gewesen, sondern die Demonstranten draußen, vor allem aus dem Lager der Antifa.

Inhaltliche Fragen zwischen Union und SPD

So oder so: Merz muss mit einer wunden SPD verhandeln, die das historisch schwächste Ergebnis eingefahren hat. Ob sie überhaupt wieder in eine Regierung oder sich in der Opposition regenerieren will, ist derzeit offen. 2017 hatte es ewig gedauert, bis die SPD dann doch in eine Koalition mit der Union nach dem Platzen von Jamaika gegangen ist.