Asylpolitik: SPD und Grüne weisen Merz-Ultimatum zurück

Merz selbst sprach am Donnerstag dann lediglich von einer "Bitte" - hielt aber an der Drohung fest, die Gespräche mit dem Regierungslager ohne verbindliche Zusagen bei der Zurückweisung von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen zu beenden. SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast sagte im ZDF Morgenmagazin: