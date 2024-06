Merz' Ost-Strategie: Die CDU als Bollwerk gegen Populisten?

Ein Satz, der deshalb wie Wunschdenken wirkt, weil die CDU - gut neun Wochen vor den Wahlen in Sachsen und Thüringen und elf Wochen vor der Wahl in Brandenburg - in keinem der drei Bundesländer derzeit an der Spitze liegt, sondern deutlich hinter der AfD. Nur in Sachsen liefert man sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.