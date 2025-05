Live: Friedrich Merz gibt erste Regierungserklärung ab

Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ) hat sich in seiner ersten Regierungserklärung überzeugt gezeigt, dass Deutschland seine vielfältigen Herausforderungen "aus eigener Kraft heraus" bewältigen kann. Nötig sei dafür "in vielerlei Hinsicht" aber ein Politikwechsel, sagte Merz an diesem Mittwoch im Bundestag. Dieser setze "ein Umdenken und neue Prioritäten an vielen Stellen voraus".