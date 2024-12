Scholz hatte dagegen am Montag in Kiew weitere deutsche militärische Unterstützung zugesagt und eine Botschaft an Moskau gerichtet: "Wir haben einen langen Atem. Und wir werden an der Seite der Ukraine stehen, solange wie das nötig ist." Noch in diesem Jahr sollen weitere Rüstungsgüter im Wert von 650 Millionen Euro aus bereits zugesagten Mitteln zur Verfügung gestellt werden. Zu dem Waffenpaket gehören Dutzende Kampfpanzer, Tausende Raketen sowie Drohnen und Flugabwehrsysteme.