Friedrich Merz: Ein Sauerländer bald im Kanzleramt?

Was ist charakteristisch für das Sauerland? Was sagen Sauerländer zu "ihrem" Friedrich Merz (CDU), der im Wahlkampf mit "Mehr Sauerland für Deutschland" geworben hat?

Brilon im Sauerland, Ecke Friedrichstraße. Ja, das Haus, in dem Friedrich Merz vor 69 Jahren das Licht der Welt erblickte, steht tatsächlich an der Friedrichstraße. "Reiner Zufall", kommentiert Eckhard Lohmann knapp. "Der Name Friedrichstraße ist älter als Friedrich."

Ende eines Mythos, bevor er begonnen hat. Da wird nichts verschnörkelt und zugedichtet. "So ist der Sauerländer nicht", sagt Lohmann, der ebenfalls aus Brilon stammt. Aber: Wie ist er dann, der Sauerländer? Und was sagt das über Friedrich Merz?

"Mitte" als Grundhaltung im Sauerland

Wer will, kann folgern, dass im Sauerland alles eher "so mittel" ist. Was aber viele Sauerländer, und Eckhard Lohmann ist so einer, nicht stört. Die Mitte sei erstrebenswert - auch politisch: "Das ist unsere Grundhaltung."