Linnemann verteidigt Merz: Verantwortung als Kanzler "ab 6. Mai"

Die Bundestagswahl ist jetzt fast zwei Monate her. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD steht. Am Montag stimmt die CDU auf einem kleinen Parteitag über den Koalitionsvertrag ab. Die SPD, bei der die Mitglieder abstimmen, veröffentlicht das Ergebnis ihres Mitgliederentscheids am Mittwoch.