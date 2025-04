Börsensturz: Merz sieht Folgen für Koalitionsgespräche

Friedrich Merz will schnelle Erleichterungen für die Wirtschaft. (Archivbild)

CDU-Chef Friedrich Merz fordert nach dem Absturz von Aktienkursen an weltweiten Börsenplätzen deutliche Konsequenzen für die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD . Der Nachrichtenagentur Reuters sagte er:

Die Lage an den internationalen Aktien- und Anleihemärkten ist dramatisch und droht sich weiter zuzuspitzen.

"Es ist deshalb dringlicher denn je, dass Deutschland so schnell wie möglich seine internationale Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellt", fügte Merz hinzu.

Die Zollpolitik von US-Präsident Trump sorgt an den Börsen für große Unruhe, in Tokio brach der Nikkei um mehr als acht Prozent ein. Trump verteidigte derweil die US-Zölle.

Schlechte Umfragewerte: Union unter Druck

Der CDU- und CSU-Führung wird aus der Partei nicht nur vorgeworfen, dass sie mit der Lockerung der Schuldenbremse eine andere Politik macht als vor der Wahl angekündigt. Etliche CDU-Politiker forderten Merz auch auf, in den Verhandlungen mit der SPD hart zu bleiben und einen radikalen Politikwechsel in der Migrations-, Wirtschafts- und Sozialpolitik durchzusetzen. Für Unmut hatte zudem gesorgt, dass die Ergebnisse der Fachpolitiker in Arbeitsgruppen bekannt wurden.