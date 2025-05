Kanzler Merz und die Wiederbelebung Europas

In Warschau dann das erste Zeremoniell. Die Deutschlandhymne ertönte, während der Kanzler am Grab des Unbekannten Soldaten hinter einem sehr großen Kranz und zwei polnischen Soldaten her schritt. Dann die Hymne der Gastgeber und stracks zurück in die Kolonne. Eine Stippvisite an diesem für Polen so wichtigen Denkmal. Keine 15 Minuten später schon wieder die beiden Hymnen, diesmal aber schreitet Merz mit Donald Tusk die Ehrenformation ab.