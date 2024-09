Merz und Söder gegen Koalition mit Grünen

Dies liege aber an den Grünen, erläuterte Merz und verwies auf große Unterschiede in der Wirtschaftspolitik. Zudem bekräftigte er Unions-Vorwürfe an die Grünen wegen einer "Regulationswut" und "Technikfeindlichkeit" . Es gebe im demokratischen Spektrum keine Partei, "die im Augenblick bei unseren Wählerinnen und Wählern und bei unseren Mitgliedern eine solche Aversion auslöst wie die Partei der Grünen". Allerdings hält der CDU-Vorsitzende die Tür noch etwas offen: