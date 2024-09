Entscheidung in der Union: Merz macht's, Söder zieht zurück

"Die K-Frage ist entschieden, Friedrich Merz macht's", sagte CSU-Chef Markus Söder am Mittag vor der Presse in Berlin. Und das nicht "Zähne knirschend", so Söder. Merz habe seine "volle Rückendeckung". Beide Parteien wollten "den Ampelschaden" nach der nächsten Bundestagswahl reparieren. Die beiden Parteien seien "erstmals wieder komplett zusammen", das sei anders als 2021. Vor allem sei man sich in der Migrationspolitik wieder einig, sagte Söder.