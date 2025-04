Wahrscheinlich künftiger Kanzler: Was Merz für den Sommer plant

Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz dämpft Erwartungen bei Steuersenkungen und Mindestlohn. Die SPD will an der Erhöhung des Mindestlohns festhalten.

Der wahrscheinlich künftige Bundeskanzler Friedrich Merz will nach dem Amtsantritt der neuen Regierung mit raschen Maßnahmen einen Stimmungsumschwung in der Bevölkerung auslösen.

Der CDU-Chef stellte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe in Aussicht:

Mit Blick auf die versprochene Kehrtwende in der Asylpolitik sagte Merz: "Der neue Bundesinnenminister wird damit sofort beginnen."

CDU-Chef will Sommerpause verkürzen

Merz kündigte zugleich an, die parlamentarische Sommerpause verkürzen zu wollen, um keine Zeit für wichtige Vorhaben zu verlieren. "Wir wollen die Arbeitszeit des Bundestags in diesem Jahr in den Sommer hinein verlängern", sagte er.