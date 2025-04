Ukraine-Krieg: Merz weiter offen für Taurus-Lieferung

Der voraussichtlich künftige Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ) hat der Ukraine die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in Aussicht gestellt. Am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga" antwortete Merz auf die Frage, ob er der Ukraine Taurus liefern würde:

Merz: Ukraine muss Geschehen bestimmen können

Scholz hatte Taurus-Lieferung stets abgelehnt

Merz will vor Sommerferien zu Trump reisen

Merz sagte auch, US-Präsident Donald Trump könne "eigentlich keine Freude" daran habe, was der russische Präsident Wladimir Putin mit den derzeitigen Angriffen auf die Ukraine tue. Es passiere das Gegenteil dessen, was Trump habe erreichen wollen. Man müsse nach einer gemeinsamen strategischen Vorgehensweise suchen.

Bei seinem Antrittsbesuch in den USA als neuer Kanzler will Merz mit dem US-Präsidenten unter anderem über die Ukraine sprechen.

Beim folgenschwersten Raketenangriff auf die Ukraine in diesem Jahr waren in der Großstadt Sumy im Nordosten des Landes am Wochenende mindestens 34 Menschen getötet worden. Weitere 117 Personen wurden verletzt, als zwei Geschosse am Sonntagmorgen mitten im Stadtzentrum einschlugen.