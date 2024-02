Attacke auf Ukrainer in Oberhausen: Zweiter Teenager tot

Nach dem gewaltsamen Tod eines jungen ukrainischen Basketballers in Oberhausen ist auch sein Teamkollege gestorben.

Nach einem Angriff von Jugendlichen in Oberhausen ist nach ukrainischen Angaben ein zweiter nach Deutschland geflüchteter Jugendlicher seinen dabei erlittenen Verletzungen erlegen.

Basketballspieler waren "Opfer eines bewaffneten Angriffs in Deutschland"

Der 18 Jahre alte Basketballspieler Artem Kosatschenko, "das zweite Opfer eines bewaffneten Angriffs in Deutschland, ist im Krankenhaus gestorben", teilte das ukrainische Sportministerium am Dienstagabend in Kiew mit.