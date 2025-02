Tödliche Messerattacke von Mannheim: Prozess beginnt

Die Tat sorgte damals kurz vor der Europawahl auch für politische Auseinandersetzungen wegen der Herkunft des Täters. Sie wird in der aktuellen Debatte zu Verschärfungen der Migrationspolitik in Verbindung mit der tödlichen Messerattacke in Solingen im August und zuletzt der tödlichen Messerattacke in Aschaffenburg genannt.