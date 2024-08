Wahl in Sachsen: Kretschmer als Hoffnungsträger für die CDU

Ausgerechnet jetzt geschieht die Messerattacke in Solingen , ausgeführt von einem mutmaßlichen Anhänger des IS. Drei Tote. Ein Syrer in Untersuchungshaft. Vor sechs Jahren passiert in Chemnitz ähnliches: Ein Deutscher stirbt durch Messerstiche von Asylbewerbern. Tagelange Ausschreitungen Rechtsextremer erschüttern die ganze Republik.