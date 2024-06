Stübgen: Kein Bürgergeld für wehrfähige Ukrainer

Stübgen schloss sich damit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) an, der auf der nächsten Innenministerkonferenz von Mittwoch bis Freitag in Potsdam über das Thema sprechen will. "Mehrere zehntausend Männer, die der Wehrpflicht in der Ukraine unterliegen, bekommen hier in Deutschland Bürgergeld", hatte er dem RND gesagt: "Das ist auch der deutschen Bevölkerung nicht mehr lange vermittelbar."