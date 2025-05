SPD im Bundestag: Miersch soll wohl Fraktionsvorsitzender werden

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen sich die Flügel der Partei bereits darauf verständigt haben, dass Miersch den Vorsitz der 120 sozialdemokratischen Abgeordneten übernehmen soll. Eine Bestätigung aus der Parteispitze gab es dafür aber zunächst nicht. Der amtierende Fraktionschef Lars Klingbeil will Finanzminister im Kabinett Merz werden und muss den Posten daher abgeben.

Miersch: Seit 2005 im Bundestag

Der 56-jährige Jurist aus Hannover war zuvor stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und seit 2015 Sprecher der sogenannten Parlamentarischen Linken. Dem Bundestag gehört er schon seit 2005 an.

In der parlamentarischen Arbeit gilt Miersch als versiert und erfahren. Er setzte etwa in der Debatte um das umstrittene Heizungsgesetz maßgeblich Nachbesserungen an dem Regierungsentwurf durch.