Abgelehnter Asylantrag: Richter prüft Begründung des Bamf

Bendner hat die Akten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vorliegen. Darin begründet das Amt seine Ablehnung des Antrages des Paares. Der Richter geht alles noch einmal durch, fragt zwei Stunden lang nach den Lebensumständen in ihrem Dorf in der Türkei , nach den Gründen, warum sie Repressionen oder Gewalt in ihrer Heimat befürchtet.

Verwaltungsrichter in der Regel letzte Instanz

Etwas später erscheint der Mann im Gerichtssaal. Es habe Probleme mit dem öffentlichen Nahverkehr gegeben. Auch er berichtet von Bedrohungen und befürchteten Repressalien durch den türkischen Staat. Warum die beiden in Deutschland seien und nicht in Spanien , wo sie eingereist waren? Er wolle Profi-Schiedsrichter im deutschen Fußball werden, sie wolle in der Pflege arbeiten, antworten beide.

Sachsen: Tausende Asyl-Fälle unerledigt

Dresden: Mehr als die Hälfte aller Fälle Asylverfahren

Im Dresdner Verwaltungsgericht arbeiten 40 Richter mittlerweile hauptsächlich an Asylklageverfahren. Also Verfahren, in denen sich die Asylbewerber gegen die Ablehnung ihrer Bescheide wehren. Bendner erzählt, dass nach einer Ablehnung in den "allermeisten Fällen die Klage hinterher" kommt: "Mehr als die Hälfte unseres Bestandes besteht im Moment aus asylrechtlichen Verfahren."

Ein Kollege sagte mir gerade, er hätte in den letzten zehn Tagen so viel bekommen, wie die Kammer im Prinzip in einem Monat bearbeiten könnte.

Justizministerium Sachsen: 71 Prozent der Asyl-Klagen erfolglos

Das sächsische Justizministerium spricht von einer angespannten Situation in allen Bereichen der Justiz. In einer Pressemitteilung gibt das Ministerium bekannt: "Nach Angaben des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Bautzen verzeichneten die sächsischen Verwaltungsgerichte insgesamt 8.747 Neuzugänge - 2023 waren es 5.703 Klagen. In 71 Prozent der Hauptsacheverfahren blieben Klagen erfolglos, in rund 12 Prozent erfolgreich und in rund 17 Prozent teilweise. In Eilverfahren lag die Erfolgsquote bei rund 30 Prozent."