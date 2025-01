"Egal, ob AfD mitstimmt" : Migrationsanträge: FDP will mit Union stimmen

von Dominik Rzepka 27.01.2025 | 13:27 |

CDU-Chef Merz will am Freitag seine Migrationsanträge in den Bundestag einbringen, die FDP will zustimmen. AfD und BSW könnten dem Antrag eine Mehrheit verschaffen.