Boris Rhein: "Terrorproblem bei der Migration"

Die Migration war auch ein zentrales Thema in den Wahlkämpfen in Thüringen und Sachsen. Bei der Landtagswahl in Thüringen siegte die AfD am Sonntag mit deutlichem Vorsprung vor der CDU. In Sachsen gewann die CDU bei der Landtagswahle knapp vor der AfD. Die Parteien der Ampel-Regierung mussten dramatisch Verluste hinnehmen.