Punkte im Check: Wie Experten das Migrationspapier bewerten

Der Kanzler will bei der EU auf einen "zügigen Abschluss" bei der Reform des Gemeinsamen Europäische Asylsystems und ein "solidarisches Verteilsystem" dringen. Victoria Rietig bewertet das als "Business as usual". Hans Vorländer fügt hinzu: "Mehr kann man da auch nicht erwarten, weil Deutschland da in EU-Prozesse eingebunden ist".