Migration: Grenzkontrollen um weitere sechs Monate verlängert

Die Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen bleiben weiter bestehen. Die Bundesregierung ordnete eine Verlängerung um weitere sechs Monate an, wie Bundeskanzler Olaf Scholz bekanntgab. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ergänzte: "Wir stoppen Schleuser, die Menschen brutal zur Ware machen und über Grenzen schmuggeln. Und wir legen Kriminellen und Extremisten das Handwerk."

Die Logistikbranche äußert Kritik an den Plänen von Friedrich Merz alle Staatsgrenzen zu kontrollieren. Dies könnte zu langen Wartezeiten für LKW führen.

"Mit den Grenzkontrollen drängen wir die irreguläre Migration wirksam zurück, das belegen die Zahlen", begründete Scholz den Schritt. Der Kanzler verwies auf 47.000 Zurückweisungen, die es in den vergangenen Monaten gegeben habe. Seit September 2024 finden die Kontrollen an allen Außengrenzen statt. Zudem habe es 2024 im Vergleich zum Vorjahr ein Drittel weniger Asylgesuche gegeben und es seien 1.900 Schleuser festgenommen worden.

Kontrollen schon seit Jahren

Der Reise- und Pendlerverkehr sowie Wirtschaft und Handel sollen dabei so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. "Punktuelle und temporäre Verkehrsbeeinträchtigungen sind aber nicht in Gänze auszuschließen."

Grenzkontrollen an einzelnen deutschen Grenzen gibt es bereits seit der Fluchtbewegung im Jahr 2015, beispielsweise zu Österreich. Seit Oktober 2023 wird auch an der Grenze zu Polen, Tschechien und der Schweiz kontrolliert, seit September 2024 an allen deutschen Landgrenzen.