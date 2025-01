Unionsanträge zu Asylpolitik : Kritik an Merz: "Brandmauer darf nicht fallen"

24.01.2025 | 19:55 |

Die Union will Anträge für eine schärfere Asylpolitik in den Bundestag einbringen und nimmt auch eine mögliche Zustimmung der AfD in Kauf. Von SPD und Grünen kommt scharfe Kritik.