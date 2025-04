Die künftige Bundesregierung strebt auch Änderungen auf europäischer Ebene an. CDU-Chef Friedrich Merz kündigte einen neuen Vorstoß mit anderen EU-Staaten an, um die europäische Asylpolitik zu verschärfen. Die Bundesregierung wolle sich einer Initiative von Dänemark, Italien und den Niederlanden zu Asylverfahren in sichere Drittstaaten anschließen, sagte Merz.