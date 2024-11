Scholz ist inzwischen grundsätzlich bereit, früher als im Januar die Vertrauensfrage zu stellen. Damit kann er als Kanzler den Weg für Neuwahlen frei machen. "Dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle, wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem", sagte der Kanzler am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga" . Die Vertrauensfrage ist die Voraussetzung für eine Neuwahl des Bundestags.