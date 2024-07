Trend in Berlin: Möbliertes Wohnen - Chance oder Abzocke?

In vielen Bezirken steigen die Zahlen zu möbliertem Wohnen auf Zeit. In Friedrichshain -Kreuzberg bieten 2022 bereits 70 Prozent der Inserate dieses begrenzte Wohnmodell (2012: 18 Prozent). In Mitte waren es 65 Prozent (2012: 20 Prozent) In Charlottenburg-Wilmersdorf 64 Prozent (2012: 26 Prozent).