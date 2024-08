Ehemaliger IZH-Leiter Mofatteh wird ausgewiesen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) hatte das IZH am 24. Juli als "bedeutendes Propagandazentrum Irans in Europa" verboten. Der Verein und Betreiber der Moschee sei von der iranischen Regierung gesteuert, verfolge verfassungsfeindliche Ziele und verbreite die Ideologie der Islamischen Revolution in Deutschland, hieß es zur Begründung. IZH-Vertreter bezeichneten das als "Unterstellung", der man per Klage entgegentreten wolle.