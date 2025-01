BSW-Co-Chefin Mohamed Ali rechnet mit Einzug in Bundestag

BSW-Co-Chefin Amira Mohamed Ali hat sich zuversichtlich gezeigt, dass ihre Partei nach der Neuwahl im Februar in den Bundestag einziehen wird. "Ich gehe fest davon aus, dass wir es in den Bundestag schaffen", sagte Mohamed Ali am Freitag im ZDF-Morgenmagazin. "Dann werden wir sehen, welche Möglichkeiten wir haben", fügte sie zwei Tage vor dem Parteitag in Bonn hinzu.