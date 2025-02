Kubicki bei "illner": "Dürfen nicht wieder relativieren"

Gregor Gysi (Linke) warnt bei "illner" nach der Tat von München vor zu viel Rücksicht gegenüber den Ängsten der Bevölkerung. In BSW, CSU und FDP sieht man das gänzlich anders.

FDP-Vize zur Tat in München

Sehen Sie hier die Sendung "maybrit illner" vom 13. Februar 2025 in voller Länge. 13.02.2025 | 64:05 min

"Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder anfangen zu relativieren", mahnt FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki mit Blick auf das Attentat von München. Kein Land der Welt sei verpflichtet, Menschen aufzunehmen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellten.

Deshalb ist es konsequent, sie auch abzuschieben. „ Wolfgang Kubicki, FDP-Parteivize

Zu diesem Zweck müsse Deutschland dringend Kontakte nach Afghanistan aufbauen. Ohne Lösungen verliere die demokratische Mitte die Gesellschaft an die Ränder. Die Grünen hätten diese Lösungen verhindert.

In München ist ein 24-jähriger Afghane mit dem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Er wurde von der Polizei überwältigt und festgenommen, 30 Menschen wurden verletzt. 13.02.2025 | 2:41 min

"Man darf nie von einem Täter auf eine ganze Bevölkerung schließen", sagt Gregor Gysi (Die Linke). "Wir dürfen unsere Grundwerte nicht über Bord werfen, nur weil wir auf die Ängste Rücksicht nehmen wollen."

Stimmung in Deutschland : Bundestagswahl: So steht es in den Umfragen Welche Partei führt in den Umfragen zur Bundestagswahl? Wen hätten die Deutschen am liebsten als Kanzler? Welche Koalitionen wären möglich? Die wichtigsten Zahlen im Überblick. von Robert Meyer

Dobrindt: "Das System funktioniert nicht mehr"

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht verweist auf die "massive Häufung" ähnlicher Taten. Die Zahl neu ankommender Migranten müsse radikal reduziert werden. Und es brauche Abschiebungen bei Gewaltdelikten.

Das Asylrecht, das wir haben, funktioniert nicht, weil es in erster Linie junge Männer herholt. „ Sahra Wagenknecht, BSW

"Diese Anschläge können überall stattfinden, und sie finden überall statt", hält CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fest. Und dies geschehe zusehends in kurzen Abständen. Für eine Lösung brauche es das Eingeständnis, dass eine Überforderung durch zu viel Zuwanderung bestehe. "Das System funktioniert nicht mehr", sagt Dobrindt. Seine Forderung:

Es darf nicht mehr dazu kommen, dass diese Menschen, die die Straftaten begehen, reinkommen ins Land. „ Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef

Es sei problematisch, dass die Parteien in der demokratischen Mitte nicht in der Lage seien, gemeinsame Lösungen zu finden, sagt die Journalistin Dagmar Rosenfeld ("The Pioneer"): "Wenn da nicht die Signale ganz deutlich werden, dass man willens ist und das auch schafft, das hinzukriegen, wird man damit die Ränder stärken."

Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt härtere Gesetze im Bereich der inneren Sicherheit an und will den mutmaßlichen Täter des Anschlags in München abschieben. 13.02.2025 | 4:05 min

Ukraine: Befürchtungen eines Diktatfriedens

Nach dem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin bestimmen Befürchtungen die Debatte, es drohe aus ukrainischer Sicht ein Diktatfrieden. Auch Europa war bislang in diesem Vorgang außen vor.

"Ich wäre sehr froh, wenn Donald Trump wirklich diesen Krieg beendet", sagt Wagenknecht. Europa habe nie ein ernsthaftes Verhandlungsangebot an Putin unterbreitet und stehe nun unbeteiligt in der Ecke. Doch es gebe noch viele weitere Kriege und einen Überbietungswettbewerb in Sachen Aufrüstung. So steige die Kriegsgefahr.

Trumps Regierung will den Ukraine-Krieg beenden. Die Pläne sehen eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nicht vor. Die Europäer im Bündnis sind herausgefordert. 12.02.2025 | 2:48 min

"Ich habe immer wieder plädiert für einen Waffenstillstand", betont Gysi. "Ich habe immer gesagt: Wenn wir die Verhandlungen führen, erreichen wir für die Ukraine mehr, als wenn es die USA machen." Zu hoffen sei nun auf einen Frieden, der die Ukraine auch auf lange Sicht schützt.

Beziehung zwischen Trump und Europa

Wenige oder keine Waffen an die Ukraine liefern und dann mit Putin verhandeln - dass dies klüger gewesen wäre, verneinen Dobrindt und Kubicki vehement.

"Putin könnte jederzeit aufhören, die Ukraine zu bombardieren. Niemand hält ihn davon ab", betont Dobrindt. Falsch sei von europäischer Seite gewesen, nicht auf Trump zuzugehen. Jetzt gelte es, wieder eine mitbestimmende Rolle zu erlangen.

Die europäische Sicherheitslage und die Rolle der USA sind ein großes Thema bei der Sicherheitskonferenz in München. Ulf Röller gibt vor Ort eine Einschätzung über die Lage. 13.02.2025 | 1:15 min