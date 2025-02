München: Polizei informiert über Stand der Ermittlungen

Am Donnerstag ist in der Münchner Innenstadt ein Autofahrer in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gerast. Dabei wurden rund 30 Personen teils schwer verletzt. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD ) teilte am späten Abend mit, einige Verletzte schwebten in Lebensgefahr. Der tatverdächtige 24-jährige Afghane wurde festgenommen und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.