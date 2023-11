Faeser zum Fall Schönbohm: "Habe mir gar nichts vorzuwerfen"

In der Sitzung des Innenausschusses hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser jegliches Fehlverhalten in der Affäre rund um die Versetzung von Behördenchef Arne Schönbohm zurückgewiesen. Im ZDF heute journal legt die Spitzenkandidatin der SPD in Hessen nun nach - und spricht von "Vertrauensverlust" gegenüber Schönbohm.