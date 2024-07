Nato-Gipfel: Olaf Scholz auf schwieriger Mission

Der Bundeskanzler hat also beim Gipfel in Washington eine undankbare Mission: Olaf Scholz (SPD) muss den Verbündeten vermitteln, wieviel sein Land und seine Regierung schon tun, noch tun werden und damit an Grenzen stoßen. Er muss die amerikanische Politik an die gemeinsamen Werte mit Europa und die ein Dreivierteljahrhundert lange gemeinsame Geschichte in der Nato erinnern.