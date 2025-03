Vernichtung, Umsturz, Hass : Die Geheim-Chats deutscher Neonazis

von Julius Geiler 19.03.2025 | 18:01 |

Neue Neonazi-Organisationen wie "Der Störtrupp" vernetzen sich in geschlossenen Chatgruppen. Viele Mitglieder haben Verbindungen zum Fußball. Was in den Chats zu lesen ist.