SPD-Fraktionschef:Mützenich: Zeigen, was im Kanzler steckt

... entgegnet Mützenich auf die Frage von Moderator Christian Sievers. "Sondern ich möchte die Antwort geben, dass der Bundeskanzler letztlich in den nächsten drei Monaten eben zeigen kann, was er schafft, was er geschaffen hat und insbesondere, dass diese Erfahrung doch viel mehr zählt." Am Ende würden die Menschen entscheiden, wer am besten das Land regieren könne, so Mützenich.