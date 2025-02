Bundestagswahl 2025: Welche Auswirkungen Nichtwählen hat

Einkommen und Bildung entscheiden über Wahlverhalten

Karl-Rudolf Korte, Professor an der Universität Duisburg-Essen

Diejenigen, die weniger verdienen, sind in der Regel auch die, die nicht wählen gehen.

Allerdings gibt es, was der Politikwissenschaftler den "Zeitadel" nennt: Rentnerinnen und Rentner, die über viel Zeit verfügen und regelmäßig wählen gehen. Sie machen rund 40 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland aus und sind in der Gruppe der Wählenden besonders dominant.