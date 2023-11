Was weiß Scholz über die Sprengungen von Nord Stream?

Soll Deutschland die Ukraine weiter mit Panzern oder gar Kampfjets unterstützen, wenn sich nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler die Spuren in Richtung Ukraine verdichten? 29.08.2023 | 7:14 min

Deutsche Ermittler haben kaum noch Zweifel, dass die Gas-Pipelines von Nord Stream von Tätern mit Ukraine-Bezug gesprengt wurden. Das haben Recherchen von ZDF frontal und " Spiegel " vergangene Woche gezeigt. Demnach sollen die Röhren vor einem Jahr mithilfe der Segelyacht "Andromeda" zerstört worden sein. Die Crew soll vor und nach der Sabotage in der Ukraine gewesen sein, darauf weisen elektronische Daten hin, die Ermittler auswerten konnten.

Wer steckt hinter den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines? Für deutsche Ermittler verdichten sich die Spuren in Richtung Ukraine - eine Spurensuche auf der Ostsee.

Was sagt Bundeskanzler Olaf Scholz zu den Hinweisen? Bei einem Termin in München vergangene Woche bleibt er gegenüber ZDF frontal schmallippig:

Die Ermittlungen zum größten Anschlag auf Europas Infrastruktur in der jüngeren Geschichte führt die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Offiziell läuft das Verfahren gegen "Unbekannt". Interviews zu den Ermittlungen lehnt die Bundesanwaltschaft ab.

Kanzler Scholz ist bei manch anderem Termin redseliger. Vor Bürgerinnen und Bürgern in Brandenburg hatte er Mitte August versichert: Die Amerikaner seien es jedenfalls wohl nicht gewesen. Warum die Zurückhaltung bei den Spuren in Richtung Ukraine? Fürchtet die Bundesregierung, dass Zweifel an der Unterstützung für Kiew aufkommen könnten, wenn tatsächlich Ukrainer für den Anschlag verantwortlich wären?