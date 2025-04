Die Nachbarn der Northvolt-Baustelle wundern sich

Mutterkonzern von Northvolt ist pleite

Der Mutterkonzern von Northvolt in Schweden hat Mitte März Insolvenz angemeldet . Ganz überraschend kam das nicht. Die Batterieproduktion kam dort nicht richtig zum Laufen, in den USA beantragte das Unternehmen Gläubigerschutz

Man sei unabhängig vom schwedischen Mutterkonzern, alles gehe wie gewohnt weiter, hat Northvolt Deutschland nach der Insolvenz in Schweden mitgeteilt. Doch die Zweifel in der Region wachsen.

Große Pläne in Region Heide, wenig umgesetzt

Chance auf Nachnutzung des Areals in Dithmarschen?

600 Millionen Euro Steuergelder stecken im Northvolt-Projekt

600 Millionen Euro Steuergelder stecken in dem Projekt. Und jede Menge Träume: 3.000 Arbeitsplätze bei Northvolt, Perspektiven für junge Menschen, vielleicht ein norddeutsches Wirtschaftswunder in dieser strukturschwachen Region. "Herzlich Willkommen, ich hoffe, ihr könnt, was ihr wollt", zitiert Bürgermeister Tange sich selbst, als die Entscheidung für Northvolt gefallen war.

Und heute, was sagt er angesichts des drohenden Investitionsdebakels heute? "Wenn man noch was von uns will, dann stellen wir uns dem. So ist eigentlich die Situation." So klingt norddeutscher Realismus. Mehr bleibt ihnen in Dithmarschen derzeit auch nicht. Die Entscheidungen, wie es mit Northvolt weiter geht, fallen woanders.