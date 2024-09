Nach Solingen: So will NRW islamistischen Terror bekämpfen

Das Maßnahmenpaket ist offenbar der Versuch, die Kritik besonders an der Flüchtlingsministerin Josefine Paul von den Grünen zu ersticken. Die Fehler der Ausländerbehörden waren nach Solingen offen zutage getreten. So sollte der Attentäter Issa al H. in das sichere Herkunftsland Bulgarien abgeschoben werden, wurde aber von der Polizei in der Flüchtlingsunterkunft nicht angetroffen. Ein zweiter Abholversuch wurde nie unternommen , auch ein zweiter Flug nach Sofia nicht beantragt.